Gli Abili Speciali al Secci per aiutare Rebecca: appuntamento sabato 27 gennaio alle 16

Terni- Appuntamento sabato 27 gennaio alle ore 16 al Teatro Secci, quando la compagnia degli Abili Speciali metterà in scena lo spettacolo teatrale “Di vittoria in vittoria”. L'importante progetto sociale è presentato dal comitato di Terni della Croce Rossa italiana e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione il “Sogno di Rebecca”, la giovane ternana che si trova negli Stati Uniti per un’importante operazione.

"La compagnia è molto attiva nella nostra regione- spiega il presidente della Croce Rossa Roberto Valeriani. Si prestano per ogni opera di beneficenza e, a dispetto della loro condizione, perchè si tratta di disabili con deficit psichici e deficit motori, si preparano costantemente, seguiti da un maestro teatrale che li aiuta. Periodicamente organizziamo iniziative benefiche nel campo del sociale, ma è la prima volta in assoluto che viene proposto nella nostra città questo tipo di spettacolo. Speriamo di avere un buon ritorno di spettatori. Come Croce Rossa ci siamo fatti carico di tutte le spese, gli attori non chiedono nulla, quindi l'intero ricavato sarà totalmente devoluto all'associazione il Sogno di Rebecca. Ci tengo a sottolineare la grande importanza sociale che l'iniziativa riveste in quanto è raro che persone affette da disabilità, che hanno bisogno loro stesse di essere aiutate, scendano in campo per aiutare altri. Per questo sono veramente abili speciali. Tutto ciò ci dimostra anche come la figura del disabile, negli anni, sia profondamente cambiata. Da persona chiusa in casa e ai margini della società a membro attivo della società stessa, desideroso di partecipare agli eventi ed aiutare gli altri. Un ringraziamento di vero cuore, dunque, va a questi formidabili artisti, al presidente e a tutti i volontari del comitato di Gualdo Tadino che li assistono e li accompagnano sempre ovunque. Ora c’è bisogno però- conclude Valeriani- di riempire il teatro in modo di presentare a questi Abili Speciali un palcoscenico degno di loro. Aiutateci ad aiutare".

