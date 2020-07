Samanta Togni, imprevisto a Dubai con il marito: «Punto da una medusa»

Samanta Togni , piccolo incidente al marito punto da una medusa durante la loro vacanza a Dubai. L'ex insegnante di Ballando con le Stelle si trova in vacanza negli Emirati Arabi con il marito chirurgo estetico Mario Russo. La coppia sta documentando su Instagram il viaggio romantico tra foto in cima ai grattacieli e tenere foto in spiaggia. Oggi, però, è accaduto un piccolo incidente. Lo ha raccontato la stessa Samanta Togni nelle stories di Instagram: «Mario è stato punto da una medusa. Strano - continua con la sua proverbiale ironia - avevano solo detto che era pieno di meduse. E lui mi ha detto 'Amore vieni anche tu' ma col cavolo...».

Samanta Togni, la dedica social

Mario sorridente prova a giustificarsi: «Ma era una medusa piccola...». Poi la ballerina posta un tenero scatto in piscina con il marito e a corredo della foto scrive: «ll problema è che cerchiamo qualcuno con il quale 'invecchiare insieme', mentre il segreto è trovare qualcuno con cui restare bambini».

