Samanta Togni da Caterina Balivo: «Domani sposo Mario, ci siamo conosciuti a luglio»

A meno di 24 ore dal matrimonio con il chirurgo plastico Mario Russo, Samanta Togni è ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. La ballerina di "Ballando con le Stelle" ha raccontato la reazione di suo figlio, 18enne, alla notizia del matrimonio: «Mio figlio è introverso, quindi inizialmente è rimasto interdetto. Ci siamo conosciuti a luglio, ad agosto mi ha fatto la proposta. Mio figlio è partito frenato, ora è molto felice per me, si è aperto e si confrontano».

LEGGI ANCHE Samanta Togni: «A febbraio sposo Mario Russo e lascio Ballando con le stelle»

LEGGI ANCHE Caterina Balivo compie 40 anni: «Non mi fila più nessuno. Terzo figlio? Mio marito ha detto no»



Domani il matrimonio ma prima le nostre “domande scottanti” a @samanta_togni e Mario Russo 💐💍#VieniDaMe @caterinabalivo pic.twitter.com/Ky8Yx5oELr — Vieni da me (@vienidameRai) February 14, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA