Europee, Renzi palleggia sui social: il video è virale

"I politici si dividono in due: chi sa dire palle e chi sa fare i palleggi". È il post con cui Matteo Renzi ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui si diverte a palleggiare in piazza a Ventotene con alcuni ragazzi. "Gli anni passano, ma il piedino c'è ancora", scrive il leader di Italia Viva. Il video è diventato subito virale. Renzi si era recato sull'isola di Ventotene per depositare un fiore, una rosa bianca, sulla tomba di Altiero Spinelli. "Prendiamola con un sorriso, ma diciamolo: vado meglio con la geopolitica che in mezzo al campo. E tuttavia mi piace la campagna elettorale in mezzo ai ragazzi: funziona molto più con loro che non nel chiacchiericcio dei talk show", ha poi scritto il leader di Italia viva nella sua Enews.