Paolo Jannacci e il Sanremo amaro: «Mi hanno rubato il portafogli». Caterina Balivo stupita

Paolo Jannacci è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Il musicista, figlio del grande Enzo, ha raccontato di una disavventura accadutagli durante il Festival: «A Sanremo mi hanno rubato il portafogli. Non lo so dove. Ho fatto il red carpet e alla fine della serata siamo andati a mangiare la pizza e mi sono accorto di non averlo». La Balivo è sembrata particolarmente stupita dalla rivelazione di Jannacci.

ora ci ride su, consapevole di non aver perso nulla di prezioso, ma solo di aver rovinato la serata: «Avevo zero soldi dentro, ma avevo documenti miei e di mia figlia, perché li tengo io. Così, niente pizza. Sono andato a fare denuncia e in albergo a bloccare le carte». Jannacci ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 con il brano "Voglio parlarti adesso", ottenendo il 16esimo posto finale.