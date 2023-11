Chi è Dove Cameron, la nuova fiamma di Damiano David.

Classe 1996, tre anni in più di Damiano, Dove (alla nascita il suo nome era Chloe Celeste, lo ha cambiato dopo la morte del padre scegliendo il vezzeggiativo con cui la chiamava da piccola, che vuol dire «colomba») ha iniziato a lavorare giovanissima, prima in teatro e poi in Tv, per Disney Channel, dove ha interpretato le gemelle della serie Liv e Maddie, poi Kayla Morgan in Cloud 9 e infine la figlia di Malefica in Descendants.