La ballerina Samanta Togni "ambasciatrice" della cucina di Terni in tv

TERNI - Samanta Togni "ambasciatrice della cucina ternana in televisione. La bella ballerina di Terni, nota al grande pubblico per la partecipazione a "Ballando con le stelle", sarà protagonista della puntata di domani della trasmissione "Frigo" in onda su Rai 2 alle 10.30. Nel loft-studio di Tinto, Samanta Togni presenterà il piatto della memoria legato alla città natale, Terni appunto, preparato dalla chef Sara Di Palma con i migliori ingredienti Dop e Igp della tradizione italiana. Nei giorni scorsi era stato ospite della trasmissione un altro "vip" umbro, l'attore e conduttore tv orvietano nonché direttore artistico del teatro Mancinelli di Orvieto, Pino Strabioli, che ha ispirato alla chef di "Frigo" un piatto di pasta e ceci. Ultimo aggiornamento: 18:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA