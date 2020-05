© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - La mascherina anti-che indossava non ha impedito a chi passava davanti palazzo Spada di riconoscere, la ballerina ternana protagonista indiscussa diAll'appuntamento in centro con, fondatore dell'associazioneda una vita punto di riferimento per i bimbi ricoverati in pediatria ma anche per adulti e anziani in difficoltà e per chiunque si trovi a convivere con problemi di salute o con la disabilità, Samanta è arrivata insieme al marito, il noto chirurgo estetico,"Queste sono le cose belle di chi fa volontariato. E' bello incontrare persone che vedi in tv, come in questo caso, che sembrano inavvicinabili, irraggiungibili, e scoprire la loro grande umanità. Samanta, come noi, vuole sostenere la nostra città e le associazioni che lavorano sul territorio per la nostra città. Ed è disposta a metterci la faccia per sostenere l'attivita della nostra ma anche si altre associazioni, come ha fatto in passato" dice Alessandro Rossi.Dal presidente della onlus "grazie a Samanta per essersi resa disponibile a farsi fotografare per sostenere I Pagliacci. Questa è la Terni solidale, che non si arrende mai e che vuole lottare fino alla fine".