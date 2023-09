Venezia, serata glam di Campari per la riapertura del mitico Hotel Des Bains al Lido

Parterre de roi per la riapertura, grazie a Campari, del mitico (e bellissimo) Hotel Des Bains al Lido di Venezia: Malika Ayane, Cecilia Rodriguez, Gianluca Gazzoli, Paolo Ruffini, Paola di Benedetto, Pierpaolo Petrelli, Giulia Salemi con centinaia di ospiti hanno assistito agli show di bartender e ballerini sul un palcoscenico che richiamava - attualizzandole - le atmosfere da Belle Epoque che sono nelle corde del prestigioso hotel del Lido, uno dei luoghi più iconici della storia del cinema.

L’esclusivo party da tappeto rosso, voluto da Campari – brand simbolo dell’aperitivo italiano per eccellenza – rende omaggio a un luogo straordinario di storia che, dal 1900, è stato binomio di splendore e avanguardia, nonché fonte di ispirazione per le più grandi opere letterarie e cinematografiche, sia in Italia che a livello internazionale. Un Hotel magico che ha ospitato fin dall’inizio, nelle proprie sale, i momenti più importanti della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il più antico festival di cinema al mondo.

Gli ospiti hanno potuto vivere appieno l’atmosfera Campari, con un’experience sensazionale: il Foyer dell’Hotel ha accolto gli invitati con l’iconico Rosso, mentre alla Reception sono state consegnate le chiavi per iniziare un vero e proprio viaggio nella Passione e nella Creatività, elementi chiave che contraddistinguono il brand.

Infine, una sosta al Bar storico, assaporando la suggestiva selezione di cocktail creati appositamente per l’occasione, per poi attraversare il tunnel esperienziale dal sapore cinematografico che ripercorre la storia dell’Hotel attraverso le pellicole del Grande Schermo.

“Quest’anno, in occasione della Biennale Cinema, abbiamo voluto proporre qualcosa di ancora più straordinario per emozionare il pubblico e i nostri ospiti”, spiega Andrea Ceccarini, Aperitifs Marketing Director di Campari Group. “L’Hotel Des Bains rappresenta per noi una vera e propria sfida. In via del tutto eccezionale, abbiamo riaperto le sue porte, unendo elementi di modernità e creatività, caratteristici di Campari, pur mantenendo l’iconicità di un luogo storico per il mondo cinematografico italiano ed internazionale”.

Ancora una volta, Campari è riuscito a sorprendere tutti, confermando il suo impegno per il Cinema, attraverso la propria Red Passion, quell’elemento in grado di muovere l’istinto creativo nascosto in ognuno di noi.

Tra gli invitati speciali all’evento: Malika Ayane, Cecilia Rodriguez, Gianluca Gazzoli, Paolo Ruffini, Paola di Benedetto, Pierpaolo Petrelli, Giulia Salemi.