Sophie Codegoni, l'errore commesso sui social nell'annunciare la fine dell'amore con Basciano

Lunedì 9 Ottobre 2023, 10:40

La storia d'amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è arrivata al capolinea, con un epilogo che è stato reso noto al pubblico direttamente dalla famosa modella ed influencer, nonché ex concorrente al Grande Fratello Vip. La loro storia d'amore aveva avuto il suo inizio all'interno della casa più osservata d'Italia, un contesto che, sorprendentemente, riuscì a dare il via a una relazione che è durata nel tempo, portando con sé anche la nascita della loro bambina, Céline, arrivata nel maggio del 2023. Ma questa storia non si è limitata solo alla gioia della nascita di una figlia. Tra Alessandro e Sophie c'è stato anche un momento di grande romanticismo che ha catturato l'attenzione di tutti: una proposta di matrimonio avvenuta sul prestigioso red carpet del festival cinematografico di Venezia, lo scorso anno. Questo evento aveva fatto sognare il pubblico e contribuito a creare una narrazione magica intorno alla loro relazione. Tuttavia, negli ultimi tempi, Sophie aveva iniziato a comparire in pubblico senza la compagnia di Alessandro, e il fatto che non indossasse più l'anello di fidanzamento non era certo sfuggito all'occhio attento dei media e dei fan. Questa situazione ha innescato una serie di speculazioni e chiacchiere riguardo a una possibile rottura tra i due. Ma ciò che sta davvero facendo parlare di questa separazione è l'errore commesso da Sophie nel comunicare la notizia ai suoi seguaci sui socia nel tentativo di spiegare le ragioni che hanno portato alla fine della loro storia d'amore. Questo errore ha suscitato un ampio dibattito tra il pubblico curioso e diversi suoi fan (ma soprattutto molti suoi detrattori). Quindi, se sono molti coloro che si domandano quali siano stati i motivi che hanno reso inevitabile questa separazione, sembrano essere ancora di più quelli che non perdono occasione per far notare quell’errore della Codegoni… Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



