Massimiliano Gallo, papà per la seconda volta, è nata la figlia Artemisia. Chi sono l'attore la compagna Shalana

Massimiliano Gallo ha avuto una figlia con Shalana Santana il 19 febbraio. L'attore di Serie Tv come Imma Tataranni, i Bastardi di Pizzofalcone aveva avuto già nella precedente relazione una figlia, Giulia. La sua attuale compagna anche aveva avuto un figlio,maschio di nome Leon, con l'ex Alessandro Lukacs.

Maurizio Costanzo, stasera su Canale 5 lo speciale con Maria De Filippi e Fabio Fazio: da Fiorello a Mara Venier, tutti gli ospiti

L'annuncio

La coppia ha deciso di pubblicare sui loro profili social un post in cui viene mostrato il cartellino della nascita della loro prima figlia: Artesimia Gallo è nata il 19 febbraio 2024 alle ore 12.31 e pesa 3 chili e 860 grammi. L'attrice di 40 anni aveva annunciato già la sua gravidanza a ottobre scorso, attraverso un post insieme al marito in cui sotto il vestito si vedeva il pancione per la prima volta.

La loro storia d'amore

Massimiliano Gallo e Shalana Santana si sono messi insieme nel 2016 e nel dicembre 2022 hanno deciso di sposarsi. Nella coppia c'è una differenza d'età di 25 anni e la compagna di origine brasiliana, modella, più giovane di lui, ha dichiarato in un intervista ad Oggi: «è la persona più pura che ho conosciuto». Per quanto riguarda la nascita della figlia è da tempo che l'attore aveva intenzione di allargare la famiglia e queste sue parole sono state una sorta di segnale premonitore alla nascita della figlia: «Non è ancora successo, sono vecchietto un pò ho paura, sono vecchietto».