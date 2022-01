Belen Rodriguez presenta Luna Marì al suo ex Marco Borriello: l'incontro a Milano

Quando s’incontrano sono sempre sorrisi, sguardi teneri. Ora ancora di più. Ora che Marco Borriello ha conosciuto Luna Mari, la secondagenita di Belen Rodriguez. Un incontro casuale, per le vie del centro di Milano, nel loro solito ristorante in zona Garibaldi. Lei il suo vocal coach Pachy Scognamiglio e la sua carrozzina, lui insieme a qualche suo amico di vecchia data con cui condividere qualche ora insieme prima di far ritorno a Ibiza.

È stata l’occasione giusta per Belen per presentare alla sua Luna, nata dall’amore con Antonino Spinalbese la scorsa estate, zio Marco. Uno zio che ha fatto battere il cuore alla mamma tanto, tanto tempo fa, quasi 15 anni fa ormai. L’ex calciatore è stato il primo fidanzato famoso della modella argentina, prima di cadere tra le braccia di Fabrizio Corona.

Belen, presentazioni in famiglia

Le loro strade si sono divise, ma l’affetto, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi è rimasto e, per lui, la bambina di Belen è come una nipotina acquisita…

Foto di qualche settimana fa perché oggi Belen si trova in vacanza, in Uruguay, a Punta dell’Est con l'amica e socia del suo salone di bellezza, Patrizia Griffini. È la prima vacanza da sola, lontano da Antonino e soprattutto da Luna Marì. Sui suoi social non mancano scatti bollenti in bikini. Un mix di sensualità e passione che getta ancora più dubbi sulle sue dichiarazioni fatte, davanti a un bicchiere di vino, in attesa del volo…