Belen Rodriguez, con Antonino Spinalbese è veramente finita: le foto del (presunto) addio

È finita davvero tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dopo mesi in cui i rumors della rottura si rincorrevano arriva ora la conferma. Che la relazione tra l'hairstylist e la showgirl sia giunta al capolinea lo rivela il settimanale Oggi. Secondo l'esperto di gossip Alberto Dandolo, Antonino sarebbe tornato a vivere nel suo appartamento milanese, quello in cui abitava prima di andare a casa Rodriguez, ma non solo, nell'articolo si legge anche che un weekend si e uno no torna in Liguria dalla sua famiglia. Quindi ora Spinalbese divide le sue settimane tra Milano per poter stare con la figlia Luna Marì e la Liguria dove raggiunge i genitori.

APPROFONDIMENTI LA CLASSIFICA Chi sono i Vip più seguiti sui social in Italia? GOSSIP Belen e Antonino, nuova crisi? GOSSIP Belen e Antonino, crisi superata GOSSIP Belen Rodriguez, sui doni di Natale la dedica a Stefano De... PERSONE Belen, la sorella Cecilia Rodriguez scrive ad Antonino... LA COPPIA Belen e Michele Morrone insieme: fotografati mano nella mano a...

Belen e Michele Morrone insieme: fotografati mano nella mano a Milano

Belen, con Antonino amore finito

Secondo il settimanale, ipotesi condivisa da molti in questi mesi, la crisi tra i due sarebbe iniziata subito dopo la nascita della piccola. A conferma di tutto ciò il settimanale pubblica delle foto in cui vengono immortalati i due ex fidanzati. Mentre Belen era in compagnia di amici e familiari in un locale sotto casa sua viene paparazzato Antonino che entra si fa una foto con la bambina e prende la carrozzina ed esce da solo con la figlia, la modella esce poco dopo da sola. Ormai è chiaro a tutti che i due facciano vita da separati

Belen Rodriguez, sui doni di Natale la dedica a Stefano De Martino: ritorno di fiamma? Il dettaglio che non sfugge ai fan

I motivi della crisi

Ancora non essendoci stata nessuna smentita ne conferma dai diretti interessati resta il dubbio più grande: perché Belen e Antonino che sembravano molto legati ora sono così distanti dopo la nascita della bambina? Per alcuni le divergenze caratteriali erano troppo forti, per altri i due non erano ancora pronti a diventar genitori, insomma quali sia il motivo reale non si sà ma ciò che ormai pare certo è che la love story tra Belen e Antonino è giunta al capolinea.