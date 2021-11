Belen, la sorella Cecilia Rodriguez scrive ad Antonino Spinalbese: il messaggio inaspettato

Nessuno conferma nè smentita. Le frecciatine vengono lanciate sul terreno dei social e il mistero si infittisce. Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra sia crisi. I neo genitori di Luna Marì non si mostrano più insieme e il gossip si alimenta. Alcuni hanno addirittura azzardato a parlare di un tradimento da parte dell'hairstylist nei confronti della showgirl argentina. Le ombre sulla coppia sono sempre più scure. Come se non bastasse ora spunta anche fuori il commento di Cecilia Rodriguez ad un post di Antonino su instagram. Una foto in cui il modello è su un terrazzo e indossa una camicia a scacchi nei toni del bordeaux, blu e senape.

APPROFONDIMENTI SU INSTAGRAM Belen e Spinalbese, crisi confermata? IL GOSSIP Damiano dei Maneskin e Belen stanno insieme? INSTAGRAM Video LE IMMAGINI Antonino Spinalbese, incidente per il compagno di Belen:... LA CRISI Belen Rodriguez, botta e risposta con Antonino: la lite si... LA CRISI Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese già in crisi?... LO SFOGO Ignazio Moser dimagrito di 10 chili, come sta? Lui:... IN TV Belen racconta il malore dopo il parto di Luna: «Ho fatto... FOTO Dayane Mello avverte Belen: «Apri gli occhi su Antinolfi,...

Belen e Spinalbese, crisi confermata? Ecco cosa ha scritto a uno dei followers

Cecilia, il messaggio per Antonino

«Ma quella camicia la conosco», ha commentato Cecilia con tanto di risate. Spinalbese dopo un like ha riposto con un cuore. E sbirciando sui social a quanto pare la camicia in questione appartiene proprio a Cechu, che qualche mese fa l’ha usata per uno shooting di coppia con Ignazio Moser. Quindi nonostante la crisi tra Antonino e Belen i rapporti in famiglia sono buoni e la sorella della conduttrice di Tu si que vales commenta anche le storie dell'hairstylist. Servirà questo a far tornare il sereno in casa?

La crisi

I fan li vorrebbero di nuovo insieme, Secondo molti la crisi potrebbe essere scoppiata a causa della giovane età di Antonino che si è trovato a dover affrontare le problematiche di essere padre e di gestire una famiglia allargata. In famiglia comunque Spinalbese piace. Lo scorso maggio Cecilia Rodriguez ha elogiato pubblicamente Antonino Spinalbese, lanciando una frecciatina agli ex di Belen. Cechu ha ammesso di apprezzare molto Antonino e di trovarsi benissimo in sua compagnia.

Secondo Cecilia Antonino è un ragazzo bravissimo, con i suoi stessi principi, nonché umile, puro e sognatore. La piccola di casa Rodriguez riuscirà a convincere la sorella?