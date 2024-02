Lunedì 5 Febbraio 2024, 07:22 - Ultimo aggiornamento: 07:33

Brutto gesto ai danni del centro anziani di Villa Santa Lucia, nel cassinate. L'insegna è stata fatta saltare. Come e da chi? Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Inizialmente si è pensato a un atto vandalico, ma con il passare delle ore non si esclude che sia stato fatto esplodere un ordigno. A sollevare dubbi a riguardo è il gruppo di opposizione "Progetto per Villa Santa Lucia" sostenendo: «Ciò che è accaduto questa notte è di una gravità immensa. Un ordigno è stato fatto esplodere nei pressi del centro anziani di Piumarola causando danni e spavento ai cittadini. Ringraziamo le forze dell' ordine per il lavoro che stanno svolgendo ed esprimiamo la nostra solidarietà al presidente, ai suoi collaboratori e a tutti gli iscritti del centro anziani».

Sono in corso le indagini per accertare quanto accaduto, i danni alla struttura ci sono stati ma si vuole capire se l'insegna sia stata staccata dai vandali o sia stato fatto esplodere un ordigno rudimentale che ha fatto cadere l'insegna stessa.

Resta il fatto che in un piccolo centro la vicenda ha avuto una eco rilevante e che si è andati a colpire un luogo di aggregrazione per anziani. Un servizio molto utilizzato e che non dà fastidio a nessuno.

Perché andare a colpirlo? Per il "divertimento" di qualche vandalo, questa la pista che viene maggiormente seguita. Si sta valutando la presenza di impianti di videosorveglianza per verificare se dalle immagini è possibile risalire agli autori del gesto. La ricerca è allargata non solo all'area dove si trova il centro anziani ma anche alle vie circostanti, in modo di verificare il passaggio di automobili o persone sospette nella notte tra sabato e ieri.