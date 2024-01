Martedì 30 Gennaio 2024, 09:24

LA QUESTIONE

Contenzioso con il comune di Villa Santa Lucia: decade il sindaco Orazio Capraro. A stabilirlo i giudici del Tribunale di Cassino Massimo Pignata, Virgilio Notari e Michela Grillo riunitisi in camera di Consiglio. Nella sostanza dei fatti il primo cittadino Orazio Capraro, eletto lo scorso mese di maggio con un plebiscito, è decaduto perché al centro di un contenzioso con l'ex sindaco Antonio Iannarelli ed altri. La sentenza, emessa mercoledì scorso ma resa nota solo nella giornata di ieri, al momento, però, non ha effetti immediati: non ci sarà, cioè, il commissariamento ed il ritorno alle urne. Tutto resta congelato fino alla sentenza di appello. Qualora in secondo grado il primo cittadino riesca a far valere le sue ragioni, la sentenza di primo grado viene di fatto annullata e il primo cittadino potrà continuare a governare per i prossimi quattro anni; viceversa, la sentenza dello scorso 24 gennaio diventerà esecutiva e a quel punto il comune di Villa Santa Lucia verrà commissariato e ci sarà il ritorno alle urne.In cosa consiste il contenzioso? Tutto nasce dalla pendenza, dinanzi al Tribunale di Cassino, di un procedimento civile, iscritto nel 2022, nel quale la precedente amministrazione comunale aveva chiesto la condanna del signor Capraro al risarcimento dei danni pari ad oltre 140.000 euro derivanti da ritardi asseritamente commessi in veste di responsabile del Servizio Tecnico e Lavori Pubblici dell'ente nella gestione di appalti finalizzati alla messa in sicurezza di una scuola elementare e media ubicata in località Piumarola e alla realizzazione di una pista ciclabile esterna al perimetro urbano della cittadina. Dai documenti acquisiti emerge che nel procedimento n. 2917/2022 il Comune di Villa Santa Lucia ha contestato al signor Capraro ritenuto responsabile dei relativi adempimenti in qualità di direttore del Servizio Tecnico e Lavori Pubblici di aver procurato all'amministrazione un maggiore esborso di 140.139,59 euro con il mancato pagamento a Banca Sistema. Per queste motivazioni il Tribunale di Cassino ha dichiarato Orazio Capraro decaduto dalla carica di Sindaco del Comune di Villa Santa Lucia e lo ha condannato al pagamento in favore di Antonio Iannarelli, Angelo Capraro, Luigi Iannarelli, Giuseppe La Marra, Gino Mattia, Antonio Risi, Lino Sacco e Maurizio Tivinio degli oneri di giudizio, stimabili in 2.800,00 euro. Il sindaco Capraro da parte sua si dice fiducioso: «Rispetto la decisione che tuttavia non condivido, perché - a mio avviso - erronea e contro la quale proporrò appello. Vorrei rassicurare la cittadinanza che il sottoscritto e l'amministrazione - democraticamente eletta dai cittadini - continuerà tranquillamente a operare, visto che, con l'appello, sino alla decisione definitiva la esecutività della sentenza è sospesa. Un'azione che non ferma la mia volontà di cambiamento e di rilancio del nostro paese. Sono stato scelto con un voto plebiscitario da voi cittadini e non da un tribunale».