Cassino, ragazzo si toglie la vita lanciandosi dal balcone

Un ragazzo di 24 anni si è tolto la vita lanciandosi dal balcone di un appartamento. E' avvenuto a Cassino, all'angolo tra via Verdi e via Leopardi, di fronte a numerose persone che in quel momento si trovavano in strada o nei negozi. Secondo le prime informazioni il giovane aveva dei problemi di salute. E' morto sul colpo, inutile l'intervento del personale dell'Ares 118 che ha potuto solo constatare il decesso. Sull'episodio accertamenti in corso da parte della Polizia di Stato.

