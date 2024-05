Soulè testimonial del torneo "Lazio Cup", a lui anche il premio Maurizio Maestrelli

Matias Soulè sarà il testimonial del 16° torneo internazionale Lazio Cup, riservato alla categoria under 17. Il 21enne talento argentino della Juve, in prestito al Frosinone, è senza dubbio una delle belle sorprese del campionato di Serie A. Il suo exploit ha anche destato l’interesse del ct azzurro Spalletti, ma lui, passaporto e origini italiane, ha detto di preferire la nazionale argentina. E con la Under 23 albiceleste, in attesa della chiamata del ct Scaloni, è diventato un leader indiscusso.

Soulè, a coronamento di una stagione davvero brillante, riceverà il premio Maurizio Maestrelli lunedì prossimo al teatro D’Annunzio di Latina. “Sono onorato di questa nomina e ringrazio gli organizzatori di un torneo così prestigioso di aver pensato a me”.

Queste le parole di Soulè che va così ad arricchire un albo d’oro prestigioso che comprende Bonucci, Sorensen, Candreva, Handanovic, Cataldi, Paganini, Murgia, Barella, Pinamonti, Gatti e Baschirotto. La manifestazione giovanile si svolgerà dal 14 al 19 maggio a Sezze, Villalba di Guidonia, Paliano, Casalattico e Veroli, dove si svolgerà anche la finale. Sedici le squadre partecipanti: Lazio, Napoli, Salernitana, Catanzaro, Ternana, Frosinone, Rappresentativa Lnd, Latina, Dvtk Diosgyor (Ungheria), Peamount Utd (Repubblica di Irlanda), Prishtina (Kosovo), Saltfleet Stoney Creek (Canada) e le locali Ledesma Academy, Atletico Veroli, Vis Sezze e Villalba. Campione uscente l’Atletico Madrid.