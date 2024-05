Rapina studenti minori, carabiniere fuori servizio lo insegue e lo arresta

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Cassino con l'accusa di rapina e tentata rapina. Il giovane è stato fermato grazie a un militare fuori servizio che lo ha bloccato mentre cercava di mettere a segno un nuovo colpo.

Il ragazzo si è avvicinato a due studenti, in attesa dell’autobus ad una fermata della stazione ferroviaria di Cassino, e dopo averli intimiditi pronunciando nei loro confronti frasi minacciose, si è fatto consegnare da uno di essi dieci euro che custodiva nel portafoglio, fuggendo poi per le vie della città. Poco dopo, sempre nello stesso luogo, si è verificato un altro analogo tentativo, non riuscito, nei confronti di tre studenti minori.

L’azione non è sfuggita ad un carabiniere, libero dal servizio, che passeggiando per le strade cittadine ha notato l’uomo darsi alla fuga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raggiunto dopo un breve inseguimento, dopo essersi qualificato, è riuscito a bloccare e trattenere il rapinatore fino all’arrivo dei colleghi della stazione di Vallerotonda. La refurtiva è stata recuperata e restituita allo studente.