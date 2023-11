Via libera della Regione all'accordo sullo studio dei terreni e delle falde acquifere della. Saranno interessati i territori ricompresi nel bacino del Sin, sito d'interesse nazionale. Attese da anni, queste analisi sono in procinto di partire e per i risultati bisognerà attendere almeno il 2024 se non oltre. È di due anni e mezzo, infatti, il termine previsto per condurre le verifiche tecniche e scientifiche nonché per giungere alle conclusioni. A quel punto si conosceranno i dati ambientali sui parametri legati alle soglie di contaminazione, cioè sull'eventuale superamento dei livelli, in riferimento in particolare a metalli e metalloidi. E sarà possibile, in tal caso, comprenderne il motivo, cioè se di origine naturale (ad esempio cause geochimiche o idrogeologiche) o meno. Nelle ultime ore, infatti, con una determina della Pisana è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio, l'Arpal (agenzia per la protezione ambientale) e il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) per la definizione dei valori di fondo naturale delle acque sotterranee e dei suoli dell'area che ricade nel Sin Valle del Sacco. Per lo studio sono state stanziate, da novembre 2023 a marzo 2026, risorse pari a poco più di 760.000 euro, di cui 300.000 per l'Arpal e le restanti per il Cnr. Le indagini ambientali, dunque, riguarderanno l'acqua (per uso potabile, irriguo e domestico), i pozzi e i terreni situati nel raggio di una certa distanza dal fiume Sacco.