Il suono magico del flauto a Terminillo

RIETI - Si è svolto l’8 agosto presso la Sala Auditorium della Chiesa di San Francesco a Terminillo, il concerto interamente dedicato al flauto traverso con l’esibizione di due giovani musicisti Letizia Canali e Giovanni Forlani coadiuvati per l’occasione dal professor Sandro Sacco.

Il trio ha ammaliato i partecipanti con un programma vario che ha spaziato tra la musica Barocca, Classica, Romantica e Contemporanea, con un itinerario coinvolgente che ha sedotto un numeroso pubblico attento alle esecuzioni di autori come Charpentier, Mozart, Stamitz, Haydn, Beethoven, Hugues, Boccherini, Bizet, Mascagni, Honegger e molti altri. L’esibizione è terminata con un arrangiamento della famosa Aria di Papageno da Il Flauto magico di Mozart adattata dal professor Sacco per trio di flauti, che ha acclamato il bis suggellando un’emozionante esibizione.

Un suggestivo percorso di brani eseguiti sempre con raffinatezza dai componenti del trio, coadiuvati dal flautista Sacco, docente di flauto presso l’I. C. Minervini-Sisti, che vanta personalità e virtuosismo nell’esecuzione del tango n. 4 di Piazzolla e del flamenco n. 1 di Zgraja. C’è poco da aggiungere se non evidenziare la soddisfazione degli organizzatori della manifestazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa.