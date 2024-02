C'è una conversazione emblematica captata durante le indagini. Conferma come fossero tutti consapevoli di quello che era il sistema messo in piedi. Paolo Baldassara e Angelo De Santis commentano la richiesta di un altro imprenditore. Sono nell'ufficio di Luca Lazzari, che fa riferimento a un «amico del capo» - intendendo Rinaldo Scaccia - che però a lui non piace troppo. Per questo i due imprenditori, ancora ristretti presso la casa circondariale di Frosinone, si esprimono dicendo di lasciar stare altri e restare solo con loro. De Santis invita a «non prendersi questi soggetti problematici - si legge tra i documenti - ma di limitarsi a seguire lui e Paolo», inteso come Baldassarra. Il quale afferma, inserendosi nella discussione che loro «portano lavori belli e finiti».