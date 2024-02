Martedì 6 Febbraio 2024, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 14:33

Questi tutti i nomi degli arrestati nell'operazione di questa mattina a Frosinone di guardia di finanza e polizia. Custodia cautelare in carcere per gli imprenditori Angelo De Santis e Marino Bartoli. Ai domiciliari sono finiti: Rinaldo Scaccia, direttore della Banca popolare del Frusinate di Frosinone; il notaio Roberto Labate; Paolo Baldassarra e Gennaro Ciccatiello. Ai domiciliari anche Federico Labate, Luca Lazzari e Lino Lunghi (funzionari della Banca popolare del frusinate, il primo ex e l'altro ancora in servizio).

Secondo le accuse gli arrestati «si associavano fra di loro per commettere un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio, contro il corretto esercizio del credito e delle attività di intermediazione finanziaria». Il tutto, si legge nell'ordinanza, per favorire «l'illecito profitto» di ciascuno degli indagati e delle società di capitali «fittiziamente intestate a terzi, ma, di fatto, riconducibili alla piena e libera disponibilità di Angelo De Santis, Rinaldo Scaccia e Roberto Labate».

De Santis, imprenditore attivo anche nel settore delle aste giudiziarie immobiliari nella provincia di Frosinone ed in Roma, sostengono gli inquirenti, «promuoveva ed organizzava l'associazione col principale apporto costitutivo ed organizzativo del direttore generale ed amministratore delegato della Banca Popolare del Frusinate Scaccia e del notaio Labate».

All''associazione a delinquere, secondo le accuse, «partecipavano e fornivano apporto operativo, dando consapevole attuazione alle direttive dei tre organizzatori: Eleonora Gori, nipote del De Santis e fittizia intestataria della soc. Elemago s.r.l. nella piena disponibilità degli organizzatori dell'associazione». Della stessa società, secondo le accuse, sarebbero «soci occulti» lil direttore generale della Bpf Scaccia e il notaio Labate.

Coinvolto anche «Paolo Polletta, piccolo imprenditore amico del De Santis al quale metteva a disposizione la società P. Costruzioni srl che diveniva fittizia intestataria di beni acquisiti in aste giudiziarie dal medesimo De Santis; i funzionari della Bpf Luca Lazzari (funzionario responsabile dell'ufficio Corporate) e Lino Lunghi (funzionario addetto all'ufficio Fidi) che danno supporto tecnico e materiale alle iniziative Illecite di Angelo De Santis e Rinaldo Scaccia. Il notaio Federico Labate, figlio di Roberto, che segue le direttive del padre e, dopo il suo pensionamento, nell'aprile 2021, pone a disposizione di questi le strutture del suo ufficio e la sua stessa funzione notarile».