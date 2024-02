Scramble, Mirage francesi intercettano aereo spia russo sul golfo di Riga davanti all'Estonia

Scramble sul Golfo di Riga: due caccia Mirage 2000-5 hanno intercettato un aereo-spia russo che si era avvicinato troppo alle coste dell'Estonia. A quota 8mila metri si sono fronteggiati i velivoli dell'armata dell'aria francese, decollati pochi minuti prima da una base della Lituania, e un Il-20 delle forze aerospaziali russe. Si tratta di un bimotore turboelica (Coot, folaga per la Nato) i cui primi esemplari entrarono in servizio nel 1968: gli ultimi modelli hanno un equipaggio di 15 uomini e sono "imbottiti" di apparecchiature per la ricognizione e per la guerra elettronica: secondo Mosca questi possono causare problemi ai più moderni aerei spia occidentali Awacs (quei velivoli in gran parte dotati di una grande antenna rada sulla fusoliera) e persino disturbare le traiettorie dei missili antimissili Patriot degli Stati Uniti. Prove relative a queste capacità non sono però mai state rese note.