Controffensiva ucraina, Ucraina, Kiev prepara l'attacco finale in Crimea. La telefonata di un soldato russo: «Arrivano in 150mila»

Le truppe ucraine verso la Crimea per liberarla. A fare riferimento a un'intercettazione di un soldato russo, che esprime terrore rispetto a quella che definisce una «enorme» forza di carri armati ucraini e 150.000 soldati pronti a liberare la Crimea occupata, è stato il “Kiev Post”. Il quotidiano ucraino ammette che la chiamata intercettata «non è stata verificata in modo indipendente, e la data esatta in cui è avvenuta non è nota», tuttavia, spiega il giornale «la situazione per i soldati di entrambe le parti è difficile mentre la controffensiva dell'Ucraina guadagna slancio».

Secondo il giornale ucraino, in una telefonata intercettata e diffusa dall'intelligence militare ucraina ( HUR ), il militare dice a un amico di aver sentito parlare di tre divisioni di truppe e materiale preparate da Kiev per riconquistare la penisola.