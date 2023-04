Sora, Protezione civile e volontari protagonisti al Circo Massimo

Due giorni dedicati alla Protezione Civile e alle buone pratiche da adottare in caso di emergenza, nella splendida cornice del Circo Massimo. A Roma è tutto pronto per “Le giornate della Protezione Civile per resilienza della comunità capitolina”, oggi e domani, che vedranno in prima linea anche il Cov, Coordinamento Organizzazioni di Volontariato con i ragazzi di Sora in prima linea.

Il Cov, per questo importante evento, parteciperà alle attività dell’area Terremoto - Maremoto. All’interno del Circo Massimo sono pronte alcune strutture delle associazioni locali che vanno a comporre un campo d’accoglienza, in scala ridotta ma completo di tutte le strutture campali. Ci sono, quindi, tende per la popolazione, il modulo cucina e la tensostruttura mensa, la segreteria e la direzione, i generatori, le torri faro e i palloni illuminanti. L’area allestita ospiterà, oggi e domenica, degli stand dove alcune organizzazioni di volontariato altamente specializzate nelle attività di ricerca e soccorso, come i cinofili, presenteranno nuove tecnologie e attrezzature per il soccorso e il soccorso acquatico.

“È stato un piacere ed un onore essere coinvolti in questa importante iniziativa - spiega Marco Lorentini, presidente del Cov -. La prevenzione non è mai troppa. In questi due giorni avremo modo di parlare con migliaia di cittadini e spiegare loro le buone pratiche da seguire in caso di calamità. Per noi, inoltre, queste giornate ci danno modo di testare, ancora una volta, le nostre capacità di risposta in caso di emergenza".