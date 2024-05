Nel mercato della Tequila entra "Uno casa hergueta": il debutto al Roma Bar Show il 13 e 14 maggio

È uno dei distillati più antichi conosciuti al mondo, vanta infatti quasi mezzo millennio di storia, ed ha guidato il 67% di crescita registrato dagli spirits nel 2023 con aumento di fatturato del +22,3%. Dal 1990 la tequila ha iniziato a vivere un boom senza precedenti nella sua storia. Inizialmente fu consumata negli Stati Uniti ma era concepita come una bevanda molto rustica, in tempi recenti il processo di produzione è stato raffinato con maestria ed ha portato alla nascita di marchi di tequila di alta qualità. Secondo i dati del Consejo Regulador del Tequila (maggio 2023-maggio 2024), l’Italia è ottava nel mercato dell’export con 3,675,875.11 litri esportati. Gli Stati Uniti restano infatti i principali esportatori di tequila (331.038.864,78 litri), seguono la Germania (6,119,783.94 litri), la Spagna (5,524,835.78 litri), il Canada (5.117.137,06 litri), la Francia (4,770,872.08 litri), il Giappone (4.731.007,96 litri) e il Regno Unito (4,168,308.41).

Roma Bar Show, al via lunedì 13 maggio al Palazzo dei congressi dell'Eur la quarta edizione

La ricetta

La Tequila UNO Casa Hergueta nasce da un’antica ricetta e dall’incontro, nel 2022, tra Salvatore D’agostino, presidente della società di partecipazione finanziaria H1 Holding S.p.A, Andrea Federici, patron della terrazza Borromini di Roma, e il maestro tequilero Daniel Tuesta. «Per la sua produzione – spiega Andrea Federici - che avviene nella rinomata distilleria Autentica Tequilera, acquisita nel cuore di Jalisco, vengono utilizzate solo le piante di agave blu più mature, coltivate da sei a dieci anni, per garantire un prodotto di altissima qualità.

Il processo di produzione segue la tradizione (nella ricetta) e l’innovazione (nell’utilizzo di macchinari moderni)».

La cottura dell’agave avviene in autoclave per assicurare una fermentazione perfetta, innescata esclusivamente mediante lieviti autoctoni. Fondamentale è poi il continuo monitoraggio del processo. La gamma attuale si compone di quattro referenze: la Tequila Blanco; la Tequila Reposado, invecchiata per 6 mesi in botti di bourbon di legno di quercia; la Tequila Añejo, invecchiata per 16 mesi in botti di rum di legno di quercia; la Tequila Añejo Cristallino, invecchiata 16 mesi in botti di bourbon di legno di quercia e resa cristallina grazie ad una attenta tecnica di filtrazione che ne preserva intatti gusto e qualità. A queste si aggiunge “Sinfonia”, un blend composto in edizione limitata da tre distinte tequile invecchiate per 16 mesi in botti di Cognac Francese, Rum e Bourbon.

La creazione del logo UNO Casa Hergueta è stata una parte essenziale del progetto. Il numero "1" incarna l’impegno per eccellenza e la qualità mentre il nome “Casa Hergueta” è un omaggio alle antiche ricette di uno studioso botanico, Guillermo Hergueta, il cui lavoro ha ispirato e guidato la ricerca volta a creare una tequila di qualità superiore. Le sue ricette sono state tramandate gelosamente nel tempo e oggi rappresentano l'anima della tequila UNO Casa Hergueta.

Le parole

«Attualmente - spiega Andrea Federici - abbiamo una capacità produttiva di 3 milioni di litri all'anno ma stiamo pianificando di avviare, entro il prossimo anno, la costruzione di una nuova distilleria a Jalisco per incrementare la capacità produttiva fino a 8 milioni di litri. I mercati a cui guardiamo, oltre a quello statunitense, sono l’Europa, dove il consumo non solo è in crescita ma si registra anche una maggiore attenzione a una qualità superiore. Infine, il Giappone, anche qui c’è un consumo qualitativamente più alto».

«Abbiamo condotto un'attenta analisi dei dati ufficiali - conclude Salvatore D’Agostino - che indicano un notevole trend di crescita della tequila. Negli ultimi cinque anni il mercato della tequila è cresciuto del 30% in termini di volume di vendite, con un aumento medio annuo del 6%. Questo trend positivo offre un'opportunità unica per introdurre sul mercato un prodotto Premium in grado di competere con le importanti realtà già consolidate nel settore».