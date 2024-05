Sabato 11 Maggio 2024, 23:51

Una domenica fitta di eventi solidali, sportivi e non solo, quella di oggi nella Capitale. A partire dalle 10 di mattina quando, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, davanti alla Bocca della Verità si riuniranno i partecipanti della 25esima edizione della Race for the cure, iniziativa a sostegno della ricerca sui tumori del seno. Poco distante, al Portico d’Ottavia, è prevista a partire dalle 12 la visita del sindaco di New York, Eric Leroy Adams, che incontrerà gli esponenti della comunità ebraica. Invece, alle 12.30, è la volta della 36esima giornata di serie A, allo Stadio Olimpico, con il match Lazio - Empoli.

Tutti eventi che prevedono diverse modifiche alla viabilità romana.

LA CORSA

Al via alle 10 da via Petroselli, il raduno dei partecipanti alla Race for the cure. Per questa edizione sono previste una passeggiata di due chilometri e una corsa di cinque chilometri aperte a tutti, alle quali per il primo anno si aggiunge una gara competitiva, per atleti, di 10 chilometri - i partecipanti devono essere tesserati Fidal o Runcard o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni per atletica leggera con tesserino e certificato medico.

Dalla scorsa notte sono già chiuse al traffico via dei Cerchi (tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro), via Petroselli, nel tratto da piazza Bocca della Verità a Vico Jugario. Alle 6.30 è stata invece prevista la chiusura al traffico per il percorso via San Gregorio - Porta Capena - largo Vittime del Terrorismo-via Baccelli (da largo Fioritto a Caracalla) - viale delle Terme di Caracalla (lato Stadio). Dalle 7 chiusure anche per via del Circo Massimo, via della Greca e piazza Bocca della Verità. Alle 9 infine, chiuderà al traffico l'intero percorso della gara che partirà alle 10. La conclusione e le riaperture sono previste per le 14.30, ma fino alle 15.30 resteranno chiuse via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole.

Non solo il traffico privato. Saranno modificati anche i percorsi di 36 linee tra bus e tram: H, C3, 3Nav, 8, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, n716, nMC, nME.

L’EVENTO

Modifiche alla viabilità sono inoltre previste per la visita del sindaco di New York al Portico d'Ottavia. Alle 12 Adams incontrerà davanti alla sinagoga gli esponenti della comunità ebraica. Previsti per l’occasione divieti di sosta in lungotevere dei Cenci, tra via di Monte Savello e piazza delle Cinque Scole, via del Tempio, via Catalana, via Elio Toaff, piazza delle Cinque Scole, via del Portico d’Ottavia, nel tratto compreso da piazza Costaguti a largo 16 Ottobre 1943. E ancora: largo 16 ottobre 1943, via di Santa Maria de Calderari, nel tratto compreso tra piazza delle Cinque Scole e via Arenula, via della Reginella, piazza Costaguti.

LA SERIE A

Alle 12,30, all'Olimpico, il fischio d’inizio di Lazio - Empoli, trentaseiesima giornata del campionato di serie A.

Non solo, la Lazio celebrerà anche i 50 anni dalla vittoria del suo primo scudetto, con numerose iniziative, a partire dalle 11, per rendere omaggio alla squadra del 1974.

Come di consueto sarà modificata la viabilità nei pressi dello Stadio con divieti di transito, eccetto veicoli autorizzati, in piazzale della Farnesina, nel tratto compreso tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesin, largo Ferraris IV, Ponte Duca D'Aosta e via Edmondo de Amicis.

Sono invece 19 le linee degli autobus con le quali i tifosi potranno raggiungere l’Olimpico: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982.