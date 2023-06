Venerdì 23 Giugno 2023, 23:13 - Ultimo aggiornamento: 24 Giugno, 00:08

È morto dissanguato. Un banalissimo intervento di routine con un frullino in una faccenda domestica è costato la vita a Roberto Colasanti 59 enne di Fontana Liri, ex operaio della Videocolor di Anagni. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 20. Le urla disperate dell’uomo che di li a pco ha perso conoscenza hanno allertato i suoi familiari, che hanno fatto subito scattare l’allarme. Una corsa contro il tempo per i sanitari del L’intervento del 118 giunti da Isola del Liri, la perdita di sangue era copiosa e le condizioni dello sfortunato operaio apparivano critiche. Giunti all’hospice di Isola del Liri si è cercato di tamponare, di effettuare un intervento paliativo, ma le sue condizioni peggioravano di minuto in minuto.

Non c’era da perde tempo, immediato il trasferimento al SS. Trinità di Sora, dove però, la situazione è precipitata e lo sfortunato operaio è deceduto. Sposato e padre di due figli Roberto Colasanti, abitava in via Tito Cannone vicino il campo sportivo la strada che conduce alla discoteca Easy Life. Nel momento in cui andiamo in stampa nell’abitazione dello sfortunato operaio i carabinieri della locale stazione stanno effettuando tutti i rilievi di rito per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente: «Sono dispiaciuto – ha commentato il sindaco Gianpio Sarracco – un uomo per bene che aveva tirato su una famiglia modello. Una morte assurda che lascia tutti sgomenti in una comunità così piccola come la nostra». Roberto Colasanti era nonno e la sua passione era per le due ruote, per la vespa