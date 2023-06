Frosinone, due scosse di terremoto in un'ora: paura e gente in strada in Val di Comino

Un boato seguito da un tremore, breve e violento, e tanta gente di corsa in strada. In Val di Comino, in provincia di Frosinone, la terra torna a tremare con un'intensità oltre la media. Lo fa a distanza di due anni esatti dall'ultima volta, era il 23 giugno 2021. L'unica differenza sta nell'orario: allora la scossa si era registrata alle 18.37, mentre oggi alle 12.27.

Il terremoto, di magnitudo 3.2, è avvenuto stamane intorno all'ora di pranzo. E' stato rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a una profondità di sette chilometri: l'epicentro è stato localizzato a Nord-est di Posta Fibreno.

Il sisma è stato avvertito in maniera nitida dall'intera popolazione in un'area compresa tra la Valle del Liri e i paesi del versante laziale del Parco nazionale, in particolare a San Donato Val di Comino. In molti hanno lasciato case e negozi per raggiungere spazi all'aperto.

Un'ora dopo se ne è verificata un'altra, alle 13.29, con forza pari a 2.2 della scala Richter (otto chilometri nel sottosuolo): è stata sentita anche questa, in particolare ai piani alti degli edifici.

Poi, alle 13.55, nuovo movimento tellurico, stavolta cosiddetto strumentale, di magnitudo 1.7 (profondità 9 km).

Al momento, fortunatamente, non si segnalano danni, anche se lo spavento è stato tanto. Diverse, comunque, le telefonate arrivate ai vigili del fuoco, perlopiù per l'apprensione dei cittadini.

«Abbiamo avvertito in maniera molto chiara la scossa - dice il sindaco di Posta Fibreno, Adamo Pantano - in paese c'è molta preoccupazione, considerati i precedenti. Per ora non abbiamo segnalazioni di danni».

In Val di Comino il pensiero di molti è tornato al lontano 1984, quando un sisma di magnitudo 5.9 (7 maggio, la replica l’11) con epicentro a San Donato causò gravi danni, con sfollati e tendopoli allestite per mesi.