Viene colpito dalla mola a disco mentre ripara il soffitto: muore dissanguato a 46 anni

Un uomo di 46 anni è morto dissanguato oggi dopo essere rimasto colpito alla gola da una mola a disco che stava usando per praticare un foro nel soffito di un'abitazione, a Zimelle (Verona).



La vittima è un cittadino marocchino, Hamid Zahid, residente ad Arcole (Verona); era stato incaricato da un connazionale di eseguire alcuni lavori all'interno della casa. Mentre era impegnato in un taglio sul soffitto del salone, con una mola a disco, è stato colpito dal disco in rotazione dell'utensile, riportando una profonda lesione arteriosa e muscolare all'altezza della trachea, che non gli ha dato scampo. Il 46enne è deceduto in pochi istanti.



Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri di Cologna Veneta. La salma ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'ispezione cadaverica che si terrà domani all'ospedale di San Bonifacio.

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA