L'Istituto comprensivo quarto e il Liceo scientifico "Francesco Severi" hanno dato il via al nuovo anno scolastico 2023-2024 a Frosinone. I due istituti situati in viale Madrid e in viale Europa, ieri mattina, hanno aperto le porte per accogliere docenti e alunni per il loro primo giorno di scuola.

Tanta l'emozione fuori dai cancelli: «Non sto nella pelle rivela il piccolo Luca del primo anno del Comprensivo quarto non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni». Così una mamma guardando la propria figlia aspettare il suono della prima campanella: «Ricordo quando avevo la sua età, quanta gioia avevo di conoscere questo nuovo mondo. Spero che per la mia Cristina la scuola resti per sempre un motivo di gioia, amicizia e spensieratezza».

Un nuovo percorso di studi che stanno iniziando anche i bambini del plesso "Biancaneve" di Madonna Della Neve. Ieri c'è stata la presentazione della nuova scuola alla presenza dell'assessore Valentina Sementili e del sindaco Riccardo Mastrangeli: «In questo giorno speciale desidero esprimere a ognuno di voi i migliori auguri per l'inizio di un nuovo anno scolastico afferma il primo cittadino di Frosinone-. Come sindaco, sono profondamente orgoglioso della nostra comunità e dell'importanza che attribuiamo all'istruzione e alla crescita dei nostri giovani. La scuola è un luogo dove si coltivano i sogni, si acquisiscono conoscenze e si costruiscono amicizie durature. È un luogo in cui potete esplorare il vostro potenziale e sviluppare le vostre capacità, preparandovi per il futuro. Ciascuno di voi ha il potere di raggiungere obiettivi straordinari e vi incoraggio a lavorare duramente, essere curiosi e mantenere sempre viva la passione per l'apprendimento».

Da oggi ripartiranno anche altri plessi, come il "Norberto Turriziani", il "Brunelleschi Da Vinci" e l'Iis "Luigi Angeloni". Domani, invece, toccherà all'"Alessandro Volta" e all'Istituto comprensivo 2.In occasione del nuovo anno scolastico, il presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha scritto una lettera aperta indirizzata a studenti, genitori e insegnanti: «In questi giorni riapriranno le scuole e migliaia di ragazzi e bambini torneranno tra i banchi. Per qualcuno sarà l'inizio di una nuova avventura fatta di esperienze fantastiche, di tante cose da scoprire e da imparare e di amici da conoscere. Per qualcun altro sarà invece un momento di gioia, ritroveranno amici e compagni, docenti e personale scolastico. Emozionati - prosegue Di Stefano - anche i genitori che saluteranno i loro ragazzi all'ingresso degli istituti di tutta la provincia. A tutti loro, bambini, ragazzi, famiglie, docenti e personale scolastico voglio fare i miei più calorosi auguri di un inizio di anno speciale. La scuola rappresenta da sempre un punto di riferimento importante, un luogo in cui si cresce e si impara ad essere cittadini. Ruberò le parole di Malcom X, "La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo". A voi tutti auguro di prepararvi a conquistare il mondo, nozione dopo nozione, passo dopo passo, con la consapevolezza che ogni gesto, ogni buona azione miglioreranno il mondo in cui viviamo».Auguri a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico sono giunti anche dal sindaco di Boville, Enzo Perciballi, e dall'assessore alla Cultura, all'Istruzione e alle Politiche giovanili Anna Maria Fratarcangeli: «La scuola è un faro di speranza, un luogo dove i vostri sogni prendono forma, dove il vostro impegno si trasforma in successo» si legge in un passaggio della lettera scritta per l'occasione dai due amministratori.