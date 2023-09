Per due scuole di Frosinone è già suonata la prima campanella

L’Istituto Comprensivo Quarto Frosinone ed il Liceo Scientifico Francesco Severi hanno dato il via al nuovo anno scolastico 2023-2024. I due istituti situati a Viale Madrid e a Viale Europa, questa mattina, 11 settembre, hanno aperto le porte per accogliere docenti e alunni per il loro primo giorno di scuola. A Frosinone sono le prime scuole ad aprire i battenti. Visibilmente emozionati gli alunni, specialmente quelli del primo anno. La maggior parte delle scuole situate nel capoluogo ciociaro riprenderà le lezioni tra domani e mercoledì, ma c’è già chi ha sentito il suono della prima campanella.