Lunedì 11 Settembre 2023, 08:03 - Ultimo aggiornamento: 08:06

Usati, rimborsati o prestati. Sono diverse le soluzioni per arginare il peso economico dei libri di testo che hanno subito un aumento di prezzo legato al costo della carta.

Le conoscono bene le famiglie che a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico sono alle prese con l'acquisto del corredo didattico per i figli studenti. E' un vero lavoro che si concentra solitamente a settembre e che mette a dura prova il sistema delle case editrici pressato dall'ondata di richieste.

Anche in provincia di Frosinone le librerie sono state prese d'assalto da genitori impegnati nelle strategie per l'acquisto. Per non incorrere in spese eccessive, infatti, soprattutto le famiglie di studenti che frequentano gli istituti superiori hanno adottato dei metodi misti.

Va per la maggiore il ricorso ai libri usati, che in media costano la metà del prezzo di copertina. Però non è possibile per tutti i titoli e tutte le materie, perché i libri vengono cambiati spesso di anno in anno. Quindi è bene sincerarsi che siano compatibili con le richieste dei professori.

La spesa media per uno studente che frequenta gli istituti superiori è di circa 300 euro che in alcuni casi può raggiungere anche 700 euro. Nello zaino se ne contano almeno una quindicina, ai quali vanno aggiunti anche i fascicoli. Il peso economico dell'istruzione oscilla per ogni singolo testo: ci sono libri che sfiorano i 10 euro altri che invece raggiungono 40 euro come quelli di letteratura italiana o chimica.

LE AGEVOLAZIONI

Esistono poi forme di agevolazioni assistenziali da parte della pubblica amministrazione. Le famiglie con un determinato indicatore della Situazione economica equivalente (Isee), ovvero non superiore a 15.493,71 euro, possono richiedere al Comune di residenza i contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo (sia cartacei che digitali), dizionari e libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole, sussidi didattici digitali (software, programmi e sistemi operativi ad uso scolastico, Usb o stampante), notebook o tablet, per l'anno scolastico 2023-2024.Ogni Comune ha stabilito un tempo limite per la presentazione della domanda a cui va allegata una fattura elettronica. Pertanto, occorre leggere bene il bando relativo per conoscere la data di scadenza che in un centro limitrofo a Frosinone è stata considerata troppo ravvicinata. Così più di qualche genitore si è lamentato perché il 15 settembre non dà modo di acquistare i libri nel tempo necessario. Quindi per non rimanere esclusi dal contributo, sono stati acquistati libri non ancora arrivati.C'è poi il Bonus Cultura per i nati nel 2004. Si accede attraverso un'applicazione digitale, denominata 18app, e fino al 31 ottobre di quest'anno offre la possibilità di spendere 500 euro anche in libri, oltre che per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva; corsi di teatro, musica e lingue straniere. «Nel tempo le richieste per accedere ai contributi da parte di famiglie e di giovani sono aumentate largamente spiega Alessandra Savo, impiegata nella cartolibreria Editrice Frusinate la fattura elettronica viene richiesta da molte persone, per verificare in seguito i requisiti di accesso». «La nostra associazione si è occupata di disagio sociale e doposcuola spiega Mauro Sorrentini, psicologo e presidente dell'associazione di promozione sociale di Alatri, Musicapolis e posso dire che le richieste di supporto scolastico sono aumentate negli anni». «Questi sono libri usati - spiega un genitore all'ingresso di una cartolibreria -. Il ricavato potrebbe aiutarmi a coprire le spese per i testi nuovi». «Ho tre gemelle - racconta un altro genitore . In base alla lista dovrò spendere 800 euro soltanto in libri».Marina Testa