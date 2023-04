Scontri a Ceccano, la società: «Condanna verso chi ha calpestato i valori dello sport»

«Massima solidarietà e vicinanza alle persone che domenica pomeriggio sono rimaste ferite nei violenti e inqualificabili scontri avvenuti al termine della gara tra Ceccano e Roccasecca». E' quella che esprime in un comunicato il Ceccano Calcio 1920 a seguito dei violenti scontri del post partita.

«Prendiamo con forza le distanze da questo modus operandi, che mina gravemente gli sforzi della società stessa, della squadra, dei dirigenti e dello staff tecnico. E soprattutto ledono la civiltà e la dignità di chi tutte le domeniche viene al Popolla per sostenere i colori della propria città. Abbiamo deciso di aspettare qualche ora prima di diffondere questo comunicato, per evitare di reagire a caldo a quanto successo, ma certamente non possiamo esimerci da prendere questa posizione di condanna nei confronti di chi ha deciso di calpestare i valori dello sport, lasciando il calcio in ultimo piano, per sostituirlo con la barbara e cruda guerriglia all’ultimo sangue. Questi metodi non appartengono alla nostra società, che anzi vuole tutelare il tifo e il sostegno sano, sportivo e civile. Oltre 100 anni di storia a tinte rossoblù meritano certamente maggior rispetto».

C'è poi il «ringraziamento alle forze dell’ordine che hanno operato per ristabilire la tranquillità» e le scuse «ai tanti residenti che hanno visto rovinato il loro pranzo domenicale».

La nota della società conclude: «Il Ceccano Calcio 1920 è passione, è storia, è sport, è rispetto. Tutto ciò che domenica scorsa è stato calpestato dalle azioni di pochi facinorosi. Nel ribadire la condanna di tali atti, chiariamo con fermezza che quei pochi non rappresentano la società e la stragrande maggioranza del popolo rossoblù»