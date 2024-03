Ceccano, "Il dovere dell’alternativa": «Il Pd non sta zitto come vuole la destra bulla»

Nella serata di ieri, domenica 24 marzo, il Pd ha avviato la serie ciociara “Il dovere dell’alternativa” a Ceccano. Nel fortino di Fratelli d’Italia, non a caso, i vertici regionali e provinciali hanno inaugurato il ciclo di incontri con circoli e comunità locali alla volta dei prossimi appuntamenti elettorali. Un solo grido ha unito tutti i presenti nel caffè letterario Sinestesia: «Questa destra arrogante ci spieghi cosa fa per la provincia di Frosinone invece di fare la “bulla”».

È la consigliera regionale Sara Battisti a controreplicare all’omologo di FdI Daniele Maura, anch’egli ciociaro. «Fatti concreti, non le vane promesse del Pd», aveva ribattuto l’esponente di maggioranza a fronte dell’annuncio della riunione dem. A Villa Santo Stefano era intervenuto anche Roberto Caligiore, sindaco di Ceccano e consigliere provinciale di Fratelli d’Italia.

«Questa iniziativa - ha sferzato la consigliera Battisti - è stata accolta dal consigliere Maura, sollecitato evidentemente dal sindaco e dalla destra di Ceccano, come un’iniziativa inutile e obsoleta. Abbiamo governato per dieci anni. Quindi, secondo loro, dovremmo stare zitti perché starebbero facendo bene».

De Angelis: «Primo obiettivo l'unità»

A fare gli onori di casa Giulio Conti, segretario cittadino del Pd: «Bisogna creare una coalizione di centrosinistra, perché oggi stiamo veramente vedendo un governo che sta massacrando la nostra città.

Governano da nove anni e continuano a dire che la colpa è di quelli di prima. Ma adesso ci sono loro, la colpa è la loro. Sono nove anni che governano».

Francesco De Angelis, presidente regionale del Pd, si è poi raccomandato: «Lavoriamo per unire. Il primo obiettivo è l’unità - ha detto a politici e simpatizzanti del centrosinistra - Uniamo le forze per costruire l’alternativa e tornare a vincere a Ceccano. Molto bene questa apertura al civismo, al mondo civico».

Fantini: «Fanno i bulli con i nostri ragazzi»

A rialzare i toni è il segretario provinciale Luca Fantini: «Qual è in questa provincia la rappresentazione migliore della destra che ci governa a livello nazionale e regionale? Tutti quanti ci siamo dati la stessa risposta: Ceccano. Invece di governare la città di Ceccano, fanno i bulli. E lo fanno con i nostri ragazzi».

Fa ancora discutere la “fuga” di FdI dall’Unicas prima dell’intervento del rappresentante degli studenti per l’inaugurazione dell’anno accademico. Anche per il deputato Matteo Orfini, però, «c’è un progetto che credo possa portare alla riconquista di questa città. È importante, fondamentale, per la federazione di Frosinone ma ancor di più. È un modello che noi portiamo al lavoro più grande di costruzione dell’alternativa nel Lazio e nel nostro paese».

Leodori: «Un campo che deve essere ampio»

A giugno le elezioni europee oltre alle comunali. Ne ha parlato Daniele Leodori, segretario regionale del Pd: «Un’affermazione importante del Partito democratico, innanzitutto, chiarirà ulteriormente i rapporti all’interno di un campo che deve essere ampio».

E poi ancora: «Deve essere una coalizione ampia per essere competitiva. Conta avere, però, anche dei riferimenti chiari. Il Pd si candida a essere il riferimento principale di una coalizione. Le Europee, da questo punto di vista, segneranno un passaggio fondamentale».

Sono intervenuti, tra gli altri, anche i consiglieri comunali Andrea Querqui ed Emanuela Piroli per conto dell’opposizione di centrosinistra. Querqui, già candidato Pd al consiglio regionale, ha riportato cosa si sentono dire dalla maggioranza di centrodestra.

«Ci dicono di andare via da Ceccano»

«“Cari sciacalli, avete case al mare. Fate così, andateci a vivere” - ha esemplificato Querqui - Questi sono i toni, perché noi stavamo raccogliendo le firme per due petizioni per migliorare il nostro paese. E ci dicono “andate via da Ceccano”. Qual è il senso di quest’incontro? L’importanza del dovere di tutti, non solo noi che facciamo politica, di dare un’alternativa a Ceccano».

Piroli, membro di assemblea nazionale e segreteria provinciale del Pd, si è concentrata su sanità e ambiente. «Una differenza di azione sul sistema sanitario, tra la Giunta di centrosinistra e quella attuale, c’è ed è qualcosa che percepiamo tutti i giorni noi che ci lavoriamo - ha detto l’oppositrice, di professione medico -. Figuriamoci l’utenza. Stiamo vivendo un momento drammatico con la sanità, ma anche con l’ambiente. Non se ne parla più, perché la destra nega le problematiche ambientali e climatiche che stiamo vivendo».

