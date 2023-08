Frosinone, incendio auto si propaga a sterpaglie: i vigili del fuoco salvano un pollaio

L'incendio di un'auto si è propagato prima alla vegetazione e poi ha minacciato un casolare. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi quando le fiamme divampate in una Smart, si sono propagate prima alle sterpaglie e poi hanno minacciato una struttura adibita a pollaio. L'incendio è stato segnalato alle 15 in una zona rurale della cittadina ciociara dove i vigili del fuoco di Frosinone sono arrivati giusto in tempo per evitare che il rogo divampasse anche nel casolare facendo strage di galline. All'interno c'erano decine di animali salvati per un soffio. Le cause dell'incendio che hanno comunque distrutto la macchina restano ancora da accertare.