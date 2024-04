Rodi, la Grecia lancia vacanze “gratuite” per i turisti fuggiti dagli incendi dello scorso luglio

Nove mesi dopo gli incendi devastanti che hanno colpito l'isola di Rodi, la Grecia ha preso una decisione senza precedenti per compensare i vacanzieri che furono costretti a fuggire. Il governo, infatti, ha lanciato un'iniziativa che offre a 25 mila turisti la possibilità di trascorrere delle vacanze “gratuite” sull'isola. L'annuncio di questo progetto era stato fatto dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis pochi giorni dopo gli incendi, durante una trasmissione su Good Morning Britain di ITV: il premier si era impegnato, a nome del governo, a pensare ad un'iniziativa che risarcisse coloro che avevano perso le loro vacanze a causa del cambiamento climatico.

L'iniziativa

Il Ministro del Turismo greco, Myron Flouris, ha confermato che il progetto è ora operativo, evidenziando la complessità e l'unicità di quest'iniziativa a livello globale.

Le perplessità

Sara van Oostrum, un'imprenditrice dell'Hampshire che beneficerà dell'offerta, ha parlato al The Guardian della sua esperienza traumatica durante gli incendi e delle sue perplessità riguardo al progetto del governo greco. Non impazzisce all'idea di tornare nell'hotel e sulla spiaggia in cui stava lo scorso luglio, quando è stata costretta a fuggire per gli incendi. Nonostante ciò, ha riconosciuto l'importanza dell'iniziativa nel promuovere il ritorno dei turisti sull'isola. Le compagnie di viaggio, tra cui TUI e Thomas Cook, hanno consigliato ai loro clienti di contattare direttamente il governo greco per accedere ai voucher, con l'ente turistico greco e le autorità locali di Rodi che gestiscono il processo insieme agli albergatori partecipanti.