Tornano i vip a Fiuggi, Renato Zero a spasso in centro nella cittadina termale

Renato Zero oggi pomeriggio, 10 maggio, è stato visto mentre faceva shopping nei negozi di Fiuggi Fonte. Look sportivo e cappellino in testa, l'artista romano non è passato inosservato. «L'ho abbracciato forte forte - scrive una delle forturnate che lo hanno incontrato - è stato cordiale ma non voleva né foto né video».

Zero era intento a fare shopping, è stato visto entrare e uscire da alcuni negozi lungo il corso principale della parte bassa della città. Dopo la giornalista americana Oprah Winfrey, che ad aprile ha alloggiato nel lussuoso Palazzo Fiuggi e ha visitato il cebtro storico delle cittadina termale, adesso Renato Zero ha scelto Fiuggi per rilassarsi e godersi un periodo di riposo. Fiuggi sembra proprio stia tornando in voga nella scelte dei Vip per le vacanze relax.