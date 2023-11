Fiuggi, migranti senza acqua e luce: eplode la protesta. Appiccato un incendio nell'ex hotel

Nuova protesta dei migranti ospitati nell'ex Palace Hotel di Fiuggi. Da circa una settimana sono senza acqua e senza corrente nei loro alloggi. Nle corso della protesta è stato appiccato un incendio ad una delle stanze dell'ex albergo.

L'incendio ha interessato vari suppellettili e mobili ma il pronto intervento dei pompieri ha impedito che il rogo si estendesse all'intera struttura. Indagini sono in corso per risalire alle cause che hanno innescato le fiamme. Sono state evacuate 60 persone. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini. E' in corso una riunione in Prefettura.