Renato Zero a passeggio nella cittadina termale ciociara. Il re dei "sorcini" ha scelto di nuovo Fiuggi, come era già accaduto qualche mese fa, per godere di qualche ora di relax e di benessere.

«Vedere questi personaggi famosi tra la nostra gente - scrive un utente dei social - ci riempie il cuore di nostalgia e tanta speranza per il futuro».

