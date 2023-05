Inaugurato il Palacongressi di Fiuggi, il taglio del nastro con il presidente della Regione Lazio

«Con il Palacongressi di Fiuggi la provincia di Frosinone torna in serie "A" non solo calcisticamente». Toni trionfanti stamattina nella cittadina termale ciociara che, dopo trent'anni di attesa, ha inaugurato la struttura congressuale sorta nell'area dell'ex campo sportivo a due passi dalla Fonte Bonifacio. Il tanto atteso taglio del nastro per il battesimo della struttura, sulla quale sono riposte le speranze di ridare ossigeno alle aziende ricettive di Fiuggi, è avvenuto alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha salutato il felice momento come un'altra brillante promozione del territorio in concomitanza con il passaggio del Frosinone Calcio in serie "A". "È un sogno che diventa realtà. Dopo enormi sacrifici e un lavoro incessante - ha sottolineato il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini - abbiamo regalato ai fiuggini, alle imprese alberghiere e commerciali del territorio quel palazzo dei congressi che deve essere segno di riscatto dopo anni di crisi".