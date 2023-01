Ratzinger, al dito del Papa emerito l'effige di San Benedetto

L’anello di San Benedetto al dito di Papa Ratzinger. La salma, esposta nella Basilica di San Pietro, compare con un anello. È l’effige di San Benedetto che il Santo Padre sembra avesse ricevuto in dono dal vescovo emerito della diocesi di Porto-Santa Rufina.

Come viene riportato da alcune agenzie di stampa, sarebbe stato il segretario particolare, monsignor Georg Gaenswein, a prendere la decisione di far indossare a Papa Benedetto questo anello. Un simbolo che ricorda il forte legame tra il Papa emerito e San Benedetto, Patrono Primario d’Europa le cui spoglie sono custodite nell’abbazia di Montecassino.