Ragazza 12enne cade con la bici in un tombino a Ferentino, è grave: trasferito a Roma in eliambulanza

Un ragazzino di 12 anni è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale "Bambino Gesù" di Roma dopo essere caduta in un tombino a Ferentino, nei pressi del palazzetto dello sport.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti e i soccorsi sono stati immediati, secondo una prima ricostruzione la bicicletta del ragazzino è finita nel tombino e lui è "volato" per alcuni metri, perdendo conoscenza. Da lì il personale del 118 ha deciso di far intervenire l'elicottero per il trasferimento. Le condizioni del bambino vengono ritenute molto gravi.