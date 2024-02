La bici di Che Guevara esposta a Cuba, l'artista Bucci: «Grande emozione»

La storica bicicletta di Che Guevara acquistata, nel 1990, dall'artista e collezionista Giancarlo Bucci (a Rosario in Argentina), è già in esposizione, a L'Avana, dopo essere stata richiesta dall'ambasciata cubana a Roma. L'occasione giusta per mostrare al pubblico questa mitica due ruote a pedali, con motore Garelli, con cui il Che percorse 4.200 chilometri è stata la prima edizione di "Eroica Cuba". Una manifestazione sportiva internazionale riservata alle biciclette d'epoca, inventata dal medico senese Giancarlo Brocci, nel 1997, che ha poi girato a Bucci con tanto di garanzie l'istanza avanzata dall'ambasciata, al fine di spedire nell'isola caraibica la speciale bicicletta.

L'evento che richiama sportivi da tutto il mondo, anche ex professionisti delle corse a pedali, sabato prossimo prevede la gara su 2 percorsi, in gran parte sterrati: il primo di 90 chilometri, tutto in pianura, mentre il secondo sarà di 135 chilometri, attraverso la foresta pluviale, a circa 1.000 metri di altezza. Il giorno seguente, invece, "Eroica Cuba" si concluderà con la sfilata delle biciclette d'epoca per le vie centrali della capitale cubana, con in testa proprio quella posseduta dal giovane Ernesto Guevara, seguite dalle auto americane degli anni '50/60', rimaste a Cuba dopo la rivoluzione castrista. «Non c'era luogo migliore per esporla - dice Bucci che, a sorpresa, ha ricevutola la richiesta nel giorno del suo del suo 77esimo compleanno, lunedì scorso - e vedere la foto di gruppo con la mia storica bicicletta a Cuba, è stata per me una grande emozione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrei voluto esserci anch'io». Intanto, la notizia della bicicletta del Che inviata a "Eroica Cuba", ha avuto una grande eco sui social nazionali e non solo.