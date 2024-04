Investito in bicicletta: grave un bambino di 12 anni. L’incidente è successo oggi pomeriggio, verso le 16:40, in via Roma a Martinsicuro (Teramo). Il bambino, stando a quanto si apprende, è sceso dal marciapiede e si è immesso sulla strada mentre stava transitando, C.F., un uomo di 41 anni, di Alba Adriatica, alla guida di una Fiat Panda. L’impatto è stato violentissimo e il bambino e la bici sono volati ad alcuni metri di distanza.

Il conducente della vettura si è subito fermato per prestare il primo soccorso. Poi sono intervenuti diversi passanti e uno di loro ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari, visto le gravi condizioni del ragazzino, hanno fatto alzare l’elisoccorso da Pescara che l’ha trasportato al pronto soccorso del Mazzini di Teramo: le sue condizioni risulterebbero molto gravi. Per tutti i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Martinsicuro.