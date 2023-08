Giovedì 3 Agosto 2023, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 10:52

LA REAZIONE

LE INDAGINI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palpeggia una bambina in piazza davanti a un gruppo di coetanei e rischia il linciaggio. Un uomo di circa settant'anni è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Cassino con l'accusa di aver molestato sessualmente una dodicenne.L'episodio ancora al centro degli accertamenti da parte degli uomini della stazione dei carabinieri della Città Martire è avvenuto nella frazione Caira nella serata di martedì, quando l'uomo avrebbe avvicinato un gruppo di ragazzi, iniziando a parlare con loro e poi avrebbe molestato la ragazzina. Un gesto, stando al racconto della minore ai genitori e ai presenti, repentino ma che non è passato inosservato e soprattutto non è stato sottaciuto. Immediata, infatti, è stata l'opposizione al gesto che sarebbe stato perpetrato dall'anziano.La reazione molto accesa dei ragazzi ha richiamato l'attenzione dei genitori che si trovavano in una piazzetta vicina, innescando l'intervento del padre della tredicenne che ha affrontato il pensionato: c'è stato un parapiglia. L'uomo ha rischiato il linciaggio, a salvarlo dalla furia del genitore è stato l'intervento di una pattuglia dei carabinieri, allertati dai presenti, che ha portato tutti in caserma.I protagonisti della serata sono stati ascoltati per ricostruire l'accaduto. I genitori della minore hanno sporto denuncia e il settantenne, dopo l'identificazione, è stato denunciato a piede libero, ma la indagini non sono concluse. Diversi gli aspetti ancora da chiarire.Ora gli investigatori dovranno ascoltare tutte le persone presenti per ricostruire, con esattezza, tutti i movimenti dell'uomo che è stato al centro della concitata serata.Molti dei testimoni sarebbero amici della ragazzina, quindi minorenni, e per ascoltarli dovrà essere seguito un particolare iter a loro tutela.Bisogna capire, soprattutto, perché l'uomo avrebbe avvicinato il gruppo di ragazzini che, in una tranquilla serata d'inizio agosto erano nella piazzeta della frazione Caira per trascorrere momenti di allegria, ma che poi è terminata negli uffici della caserma dei carabinieri di Cassino.