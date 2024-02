Cicloturismo, la bici di Che Guevara vola da Alba Adriatica a Cuba: è stata richiesta dall'ambasciata

Bella sorpresa per l'artista abruzzese Giancarlo Bucci che proprio oggi festeggia il suo compleanno. Molto felice della notizia che la sua speciale bicicletta, appartenuta in gioventù a Che Guevara, prenderà il volo per la capitale cubana, l'Avana, per essere esposta nell'ambito della manifestazione internazionale di cicloturismo d'epoca: "Eroica Cuba". Un appuntamento che si svolge in tutto il mondo, dal 1997, ideato dal medico toscano Giancarlo Brocci appassionato di ciclismo che, in collaborazione con l'operatore turistico Marco Capoferri di Alba, da vari anni organizza anche "Eroica Gran Sasso".

«Sono stato - dice Bucci che vive ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo - contattato da Brocci, su richiesta dell'ambasciata cubana a Roma, per valutare l'invio a Cuba della bicicletta di Che Guevara che, dopo specifiche ricerche, ho acquistato durante un viaggio in Argentina, a Rosario, nel 1990». Un pezzo d'epoca, con tanto di documenti originali e foto del "Che" con la bici a pedali e motore Garelli, utilizzata nel 1950, per percorrere ben 4.200 chilometri, attraverso 12 province argentine, prima di possedere la mitica moto Norton ("La Poderosa") per vedere le condizioni dell'America Latina, un lungo viaggio che ispirò il libro "I diari della motocicletta". «Oggi - evidenzia il disegnatore albense, con la passione di restaurare e decorare oggetti d'epoca - è anche il giorno del mio compleanno (77 anni ndr) e non potevo ricevere dono migliore. Stamane la bicicletta di Che Guevara verrà spedita via aerea, da Roma a Cuba, con tutte le garanzie del caso.

Sono stato invitato a partecipare all'evento, a L'Avana, ma al momento sono senza passaporto e per motivi di tempo ho dovuto rinunciare, visto che l'evento si svolgerà l'11 febbraio». La speciale bicicletta di Bucci, comunque, resterà in mostra fino a domenica prossima, quando si concluderà la manifestazione con la gara delle due ruote d'epoca che prevede un percorso nell'isola caraibica di circa 200 chilometri. Una grande festa contornata anche dalla sfilata delle storiche auto cubane, degli anni '50 e 60'. «Sono molto contento - sottolinea Bucci - che una delle mie 300 biciclette artistiche dedicate a personaggi famosi (Picasso, Frida Kalo, Totò, Paoslini, Bartali e tanti altri ndr), sia stata scelta per essere esposta in un evento internazionale».