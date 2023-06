Questura di Frosinone, al via il percorso di legalità con i giovani dell’oratorio del Sacro Cuore

Questa mattina, le porte della Questura si sono aperte ad un gruppo di 160 bambini, dai 6 ai 13 anni, che frequentano l’oratorio della Parrocchia del SS. Cuore di Frosinone, accompagnati da don Fabio.

Per l’occasione, il Questore, dr. Domenico Condello, sempre promotore di iniziative che possano veicolare il messaggio di legalità e di rispetto delle regole tra i giovanissimi, ha disposto l’impiego di personale esperto della Polizia Scientifica e della Squadra Volante della Questura, con la preziosa collaborazione della Sezione Polizia Stradale e della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni di Frosinone.

Gli interessatissimi ospiti sono stati coinvolti dai poliziotti in attività programmate, dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in base alle fasce di età.

Per i più piccoli, gli agenti delle volanti hanno mostrato le auto della Polizia, con lampeggiante e sirene, mentre gli agenti della Polizia Stradale hanno dato loro degli utili consigli su come comportarsi quando si trovano in strada a piedi o in bicicletta.

I bambini di 8/10 anni sono stati impegnati con la Polizia Scientifica, con il divertente “gioco” della ricerca delle impronte.

Infine i più grandi hanno affrontato tematiche quali il cyberbullismo e l’ uso consapevole e responsabile del web; sono stati inoltre informati su come custodire le informazioni e come approcciarsi alla realtà virtuale.