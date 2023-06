Anagni. Incidente in moto. Giovane centauro perde il controllo del mezzo e rimane ferito

Un motociclista ferito, per fortuna non in gravi condizioni, e traffico rallentato per diversi minuti prima che tutto ritornasse alla normalità. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato poche ore fa, intorno alle 13 di oggi, lunedì 26 giugno, ad Anagni, in località Cerere Navicella. Protagonista suo malgrado un ragazzo che, a bordo della sua moto da cross, stava dirigendosi verso la parte bassa della città. Quando, probabilmente a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. Sul posto sono arrivati subito gli uomini della polizia locale ed una squadra del 118 che, dopo aver portato i primi soccorsi al giovane motociclista, ne ha disposto il trasferimento all'ospedale di Alatri, dove in queste ore il giovane è in osservazione. Per fortuna non sembrerebbero esserci gravi ferite. Disagi per il traffico che è andato a rilento per diversi minuti prima che tutto ritornasse alla normalità.